Chiffriergerät aus Nazizeit Hobbyschatzsucher finden "Hitlermühle"

Das Deutsche Museum in München ist um ein außergewöhnliches Objekt reicher: Hobby-Schatzsucher hatten im Mai das äußerst seltene Chiffriergerät aus der Nazi-Zeit entdeckt. Mit ihren Metallsuchgeräten hatten sie das historische Gerät in einem Waldstück bei Aying bei München aufgespürt. Es lag in rund 40 Zentimetern Tiefe vergraben. Die Finder haben es dem Museum übergeben.

Vermutlich habe das sogenannte Schlüsselgerät 41 seit Kriegsende in dem Versteck gelegen, teilte das Museum mit. Die "Hitlermühle" sieht auf den ersten Blick aus wie eine alte Feldschreibmaschine. Sie sollte kurz vor Kriegsende das Chiffriergerät Enigma ablösen, das im Zweiten Weltkrieg zur geheimen Übermittlung von Nachrichten verwendet wurde.

Nur rund 500 Geräte seien im Einsatz gewesen, hieß es. "Dieses besondere Stück hat unserer Kryptografie-Sammlung noch gefehlt", sagte Kuratorin Carola Dahlke. Erst vor einigen Monaten hatte das Deutsche Museum eine Kryptografie-Sammlung geschenkt bekommen, darunter auch ein wertvolles Exemplar der berühmten Enigma.