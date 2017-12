Ein Kinder-Toilettensitz wurde für ein kleines Mädchen in München zum Verhängnis: Laut Feuerwehr stülpte sich die Zweijährige den Plastiksitz über den Kopf - und blieb darin stecken.

Die Mutter und eine Bekannte versuchten den Angaben zufolge am Zweiten Weihnachtstag vergeblich, die Kleine zu befreien. Weder leichtes ziehen, noch der Einsatz von Cremes halfen, hieß es. In ihrer Not brachten die Frauen das Mädchen am Nachmittag zu einer Feuerwache.

Die Einsatzkräfte zerschnitten den Toilettensitz mit einer Handsäge. Nach kurzer Zeit konnten die zwei Frauen mit dem Kleinkind wieder nach Hause gehen.