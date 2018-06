Münster Linienbus schiebt Autos ineinander - 16 Verletzte

Bei einem Auffahrunfall sind am Nachmittag in Münster zwölf Menschen leicht und vier Menschen schwer verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge fuhr ein besetzter Linienbus an einer Ampel auf mehrere wartende und langsam rollende Autos auf.

Durch den Aufprall seien die Wagen ineinander geschoben worden, hieß es. In dem Bus saßen den Angaben zufolge 28 Menschen. Mehrere Dutzend Rettungskräfte versorgten die Verletzten am Unfallort. Sie kamen in Krankenhäuser.

Der Einsatz der Feuerwehr war am frühen Abend beendet, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei nahm anschließend den Unfall auf und untersuchte den beschädigten Bus. Die beschädigten Autos wurden abtransportiert.