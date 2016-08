Feuer auf Toilette: Klinik in Naumburg evakuiert

In einer Klinik in Naumburg sind wegen eines Feuers drei Bereiche einer Klinik in Naumburg in Sachsen-Anhalt evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden etwa 50 Personen aus dem verqualmten Gebäude gebracht. Sechs Patienten und vier Krankenhausangestellte erlitten Rauchgasvergiftungen.

Für das Feuer soll nach Aussage der Beamten ein 31-jähriger Patient verantwortlich sein. Er habe auf einer Toilette mehrere Gegenstände in Brand gesetzt. Eine Station kann vorerst nicht belegt werden. Zur Höhe des Schadens wurden noch keine Angaben gemacht. Auch das Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt.

Bereits am Sonntag hatte es in dem 461 Betten umfassenden Klinikum einen ähnlichen Vorfall gegeben. 21 Menschen mussten eine Station verlassen, nachdem ein Papierhandtuchhalter angezündet worden war. Ob es einen Zusammenhang gibt, teilte die Polizei nicht mit.