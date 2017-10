kurz & krass Sechs Männer fliehen auf einem Moped

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in London lief die Flucht der sechs Täter nicht wie geplant: Sie quetschten sich gemeinsam auf ein Moped.

Die Männer seien zwar mit drei Mopeds vor dem Laden in der Regents Street angekommen, berichtete die Polizei. Eins davon sei jedoch kurz nach dem Einbruch bei einem Unfall beschädigt worden, das zweite ließen die Täter kurzerhand zurück.

Deshalb zwängten sich schließlich alle sechs Täter mitsamt ihrer Beute auf das dritte und letzte Moped, um so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Den Überfall selbst hatten sie ebenfalls in kürzester Zeit erledigt. In Sekundenschnelle zerschlugen sie die Vitrinen des Juweliers mit einem Hammer und räumten sie leer.

Die Polizei fahndet nach den Männern und ihrer "hochwertigen Beute" - bisher allerdings erfolglos.