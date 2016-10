Meldungen vom Wochenende Die News im Überblick

US-Wahlkampf: Sie haben Post

Video AFP

Das FBI mischt den US-Wahlkampf auf: Die Ermittler nehmen sich erneut Hillary Clintons E-Mail-Affäre vor. Die Behörde teilte mit, sie sei auf neue Mails aus Clintons Zeit als Außenministerin gestoßen. Die Präsidentschaftskandidatin legte sich daraufhin mit dem FBI-Boss an.

EU-Kommissar: Oettingers Welt

DPA

Günther Oettinger, bald Haushaltskommissar der EU, bezeichnete in einer Rede in Hamburg Chinesen als "Schlitzohren und Schlitzaugen" und sprach von einer "Pflicht-Homo-Ehe". Später verteidigte er seine Wortwahl, sie sei halt "etwas salopp".

Revierderby: Dortmund null, Schalke null

Video DPA

Zwei Erzrivalen treffen aufeinander - und keiner trifft. Die erste Halbzeit des Revierderbys ging zwar klar an Schalke und in der zweiten drehte Dortmund auf. Aber trotz spannender Zweikämpfe fehlten einfach die Tore.

Italien: Erneutes schweres Beben

Am Sonntag hat ein schweres Erdbeben Mittelitalien getroffen, es war das stärkste in der Region seit 35 Jahren. Viele Menschen wurden verschüttet, es gab Dutzende Verletzte. Erst am vergangenen Mittwoch hatte ein heftiger Erdstoß zahlreiche Gebäude in Mittelitalien einstürzen lassen.

Türkei: Zurück zur Todesstrafe?

AFP

Führt die Türkei die Todesstrafe wieder ein? Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Parlament darüber abstimmen lassen - und zeigt sich überzeugt, dass die Abgeordneten dafür stimmen werden. Das halten weder EU noch Europarat für akzeptabel. Aber: "Was der Westen sagt, zählt nicht", stellt Erdogan klar.

Hamburg: IS reklamiert Mord an Teenager für sich

DPA

Ein 16-Jähriger wird in Hamburg erstochen. Jetzt, knapp zwei Wochen später, behauptet die Terrormiliz IS, für die Tat verantwortlich zu sein. Doch Zweifel sind angebracht.