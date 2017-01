Neuseeland Frau versteigert Boot - und bekommt Heiratsantrag

Eine Scheidung ist meist eine äußerst schmerzhafte Angelegenheit - im Fall von Fiona Campbell kommt noch ein Problem der sonderbaren Art hinzu: Die Neuseeländerin will mit dem Ehegelöbnis auch das bislang gemeinsame Segelboot loswerden. Denn das, so schreibt sie in einer Verkaufsanzeige, habe sie einst für ihren Mann gekauft. Der sei passionierter Segler, sie aber nicht.

"Wir hatten wunderbare Ausflüge damit", schreibt Campbell über das historische Boot, sie habe das Segeln damit sehr genossen. "Ich liebe es, aber es ist nicht meine Leidenschaft und nicht mein Spezialgebiet." Es würde sie schmerzen, wenn das Potenzial des Schiffs ungenutzt bliebe: "Also helft mir. Kauft mein geliebtes altes Mädchen und seht die Welt mit anderen Augen."

Campbell traf offenbar den Geschmack vieler Segelfreunde: Bei der Internetauktion kletterte der Preis für die 20 Meter lange Jacht namens "Ruah", Baujahr 1944, von einem auf mehr als 500.000 neuseeländische Dollar (etwa 330.000 Euro).

Im Video: Segeljacht zu verkaufen

Zudem bekam die 46-Jährige mehrere Essenseinladungen - und von einem Verehrer sogar das Angebot, das Boot zu behalten und ihn zu heiraten. Mit dem bisherigen Verlauf der Auktion, die noch bis zum 16. Januar läuft, zeigte sich Campbell nun zufrieden. "Es wäre mir doch ans Herz gegangen, wenn ich das Schiff für ein Butterbrot hätte verkaufen müssen", sagte sie.

Auf das Heiratsangebot ging sie nicht ein. Sie ist bereits wieder liiert.