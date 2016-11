Flammender Notruf Gestrandete Frau setzt Insel in Brand

Keine Leuchtrakete dabei? Keine Lust, SOS mit Muscheln in den Sand zu schreiben? Eine schiffbrüchige Frau hat in Neuseeland eine andere Idee gehabt, um auf sich aufmerksam zu machen. Als Hilfesignal setzte sie die unbewohnte Insel in Brand, auf der sie gestrandet war. Durch die Flammen alarmiert, schickte die Polizei nach eigenen Angaben einen Hubschrauber zu der 5,5 Kilometer vor Auckland liegenden Insel Browns.

Nachdem die Besatzung die Frau entdeckt hatte, machte sich ein Patrouillenboot zu ihrer Rettung auf den Weg. Wie die Frau auf die Insel kam und wieso sie dort festsaß, blieb zunächst unklar. Die psychische Verfassung der Frau werde untersucht.

Die Insel ist ein Naturschutzgebiet. Sie ist mit Booten zu erreichen. Die Neuseeländerin habe nach eigenen Angaben drei Nächte auf der Vulkaninsel verbracht, teilte die Polizei mit.

Sie habe vergeblich versucht, vorbeifahrende Boote mit kleinen Feuern auf sich aufmerksam zu machen. Am Donnerstag sei ein Brand dann außer Kontrolle geraten. Mehr als 13 Hektar Wiese brannten nach Polizeiangaben ab. Die Feuerwehr habe die Flammen erst am Freitag unter Kontrolle gebracht.