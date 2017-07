Tier macht Sachen Hasen entkommen huckepack aus Hochwasser

Sie sahen die Wassermassen - und sie sahen eine Schafsherde in der Nähe. Dann brachten sich drei Wildhasen in Neuseeland auf kreative Weise in Sicherheit.

Die Tiere retteten sich vor dem steigenden Flutwasser, indem sie auf die Rücken von Schafen kletterten. So gelangten sie in Sicherheit.

Er habe so etwas in seinem Leben noch nicht gesehen, sagte Fred Horn. Der Bauer aus dem Ort Dunedin war durch den Regen getrottet, um die 40 Schafe seines Nachbarn zu retten. Dieser war in Russland, wo sein Neffe heiratete.

Als Horn den Schafen entgegenlief, fielen ihm eigenartige schwarze Stellen in der Herde auf. Waren es schwarze Schafe? Nein, er kannte die Herde seines Nachbarn gut, wusste, dass dieser keine schwarzen Schafe hielt. Horn kam den Tieren näher. Er fragte sich, ob es nicht vielleicht Schutt war, den der Sturm aufgewirbelt hatte.

Erst als er die Herde erreichte, hatte das Rätselraten ein Ende. Er sah weder schwarze Schafe noch Schutt, sondern drei Hasen, die sich mit ihren Pfoten am Fell der Schafe festhielten. Zwei Hasen waren auf ein Schaf geklettert, ein Dritter auf ein anderes. Die Schafe standen zu diesem Zeitpunkt in acht Zentimeter hohem Wasser.

Für Bauern in Neuseeland sind Hasen und Kaninchen eigentlich eine Plage. Wenn er sie sehe, so Horn, erschieße er sie in der Regel. In diesem Fall befürchtete er aber nur, dass ihm niemand glauben würde, sagte der 64-Jährige. Außerdem dachte er, dass die Bilder seinen Enkeln gefallen würden. Von der Initiative der Tiere beeindruckt, zückte er seine Handykamera und hielt die ungewöhnliche Evakuierung fest.