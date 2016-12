Objekt an neuseeländischem Strand Das Rätsel des "Muriwai Monster"

Da hat Melissa Doubleday ja was losgetreten. Vor wenigen Tagen postete sie auf Facebook das Bild eines Objektes, das sie am Muriwai Beach in Neuseeland gesehen hatte. "Weiß irgendjemand, was das ist?", schrieb sie dazu.

Die Antworten kamen prompt: Ein Kanu, ein karibisches Walross, ein Ufo, eine Zeitkapsel, ein Strand-Weihnachtsbaum, ein Rastafari-Wal, ein Dreadlock-Seeungeheuer - jede dieser Möglichkeiten hatte seinen Charme. Ein Facebook-Nutzer schrieb: "Ganz gleich, was es ist - es ist atemberaubend."

Schnell machte das "Muriwai Monster" in örtlichen Medien die Runde. Eher nüchterne Zeitgenossen klärten Doubleday und den Rest der Fragenden auf: Es handle sich um ein großes Stück Treibholz, das mit Entenmuscheln übersäht sei. Die neuseeländische Gesellschaft für Meereswissenschaften schloss sich dieser Auffassung an.

Die Nachrichtenseite Stuff.co.nz zitierte eine Anwohnerin mit den Worten, das sei das größte Stück Treibholz, das sie je am Muriwai Beach gesehen habe. Es rieche verfault und sehe aus der Nähe wie eine Ansammlung von Würmern aus.