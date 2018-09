Tier macht Sachen Robbe haut Kajakfahrer mit Tintenfisch

Überraschende Attacke aus den Tiefen des Meeres: Entlang der neuseeländischen Küste hat der Reisefotograf Kyle Mulinder auf einer Paddeltour eine unfreiwillige Begegnung mit einem Tintenfisch gemacht.

Der Neuseeländer bekam in seinem Kajak von einer Robbe, die plötzlich aus dem Wasser schoss, einen großen Tintenfisch ins Gesicht geschleudert. "Ich weiß nicht, wer am meisten erschrocken ist: die Robbe, der Tintenfisch oder ich", sagte Mulinder der Zeitung "New Zealand Herald". Zumindest blieb es bei dem Schrecken: Verletzt wurde er nicht.

Mulinders Freund Taiyo Masuda stellte ein Video der Szene ins Internet. Masuda testete bei dem Kajak-Ausflug gerade eine neue Kamera und filmte den Zwischenfall. "Es war urkomisch, wir haben uns kaputt gelacht", sagte er. Auf der Paddeltour mit Freunden vor der Küste von Neuseelands Südinsel hatten sie nach Robben und Vögeln Ausschau gehalten.

"Da ist ein Oktopus in meinem Boot"

Dabei bekam Mulinder auch in den Blick, wie eine Robbe unter Wasser mit einem Tintenfisch kämpfte. Plötzlich tauchten die beiden dann vor seinem Boot auf. Der Oktopus landete dann offenbar in Mulinders Kayak, der diesen Umstand im Video mehrfach fassungslos kommentiert: "There's an octopus on my boat!" ("Da ist ein Oktopus in meinem Boot.") Die Robbe ging dagegen leer aus.

Der Tintenfisch hielt sich dann noch eine Weile am Kajak fest - vermutlich einigermaßen zufrieden, dass er dem Seehund entgangen war. Mulinders Begleiter gelang es wenig später, ihn ins Wasser zurück zu schubsen.

Die Kaikoura Peninsula, wo sich der Vorfall ereignete, liegt im Nordosten der Südinsel Neuseelands und ist für seine Robbenpopulation bekannt. Bei der Robbe handelt es sich wahrscheinlich um einen Neuseeländischen Seebär. Die Tiere ernähren sich hauptsächlich von Tintenfischen und kleinen Fischen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, verschlingen sie auch Vögel oder Oktopusse.