kurz & krass Frau bekommt in Toilette weggespülten Ehering nach neun Jahren wieder

Ein Arbeiter sah in einem Gully etwas Glitzerndes. So bekam eine Frau nach fast einem Jahrzehnt ihren verloren geglaubten Ring zurück.

Paula Stanton hatte keine Hoffnung mehr: Ihr Ehering würde für immer verschwunden bleiben. Vor neun Jahren hatte sie ihn aus Versehen in der Toilette hinuntergespült, als sie ihr Badezimmer in Somers Point im US-Bundesstaat New Jersey putzte.

Zum Glück behielt Stanton die Geschichte nicht für sich, sondern erzählte sie vor etwa drei Jahren Ted Gogol, der für die Stadt arbeitet. Als Gogol jüngst einen etwa 125 Meter von Stantons Haus entfernten Gully überprüfte, sah er im Schlamm etwas, das glitzerte.

Es handelte sich tatsächlich um Stantons Ring. Inzwischen - nach einer gründlichen Reinigung, unter anderem mit Zitronensaft - trägt sie ihn wieder am Finger.