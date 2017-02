Kleinflugzeug in New Jersey Absturz in Wohngebiet - Pilot überlebt

Der Pilot einer Piper PA-28 hat in New Jersey einen Absturz überlebt. Die Maschine stürzte am Sonntag in Bayonne ab. Der Mann war bei Bewusstsein, als er aus dem Wrack gerettet wurde. Er soll der Website nj.com zufolge mit Ermittlern gesprochen haben. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist stabil.

Laut dem Sender CBS war der Pilot der einzige Insasse der Maschine. Er soll vor dem Aufprall einen Notruf abgesetzt haben. Die Absturzursache ist unklar.

Laut der Luftfahrtbehörde handelte es sich bei der Maschine um eine Piper PA-28, die bei einer Flugschule im New Yorker Bezirk Queens registriert war. Das Flugzeug riss mehrere Stromleitungen ab, im Umkreis von drei Häuserblocks fiel der Strom aus. Kurz vor dem Aufprall verfehlte die Maschine nur knapp die Zapfsäulen einer Tankstelle.

Bei der Bruchlandung wurden einige Autos zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden. "Es war wie ein Erdbeben in unserem Haus", zitierte CBS eine Anwohnerin.