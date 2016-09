Unglück in New Jersey Pendler-Zug kracht in Bahnhof - viele Verletzte

Ein Pendlerzug ist in der Stadt Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey verunglückt und in einen Bahnhof gerast. Medien berichten von dutzenden Verletzten. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen den Bahnhof in schwer beschädigtem Zustand. Ein Teil des Dachs ist offensichtlich eingestürzt.

Augenzeugen zufolge soll der Zug mit hoher Geschwindigkeit einen Prellbock durchbrochen haben und in der Wartehalle des Bahnhofes zum Stehen gekommen sein.

BREAKING: Train crashes in New Jersey station, several injuries reported https://t.co/3uGwxH5cfC via @nypmetro — Yaron Steinbuch (@ysteinbuch) 29. September 2016

Ob es auch Tote gegeben hat, ist bislang unklar. Auch wie es zu dem Unglück kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Rettungskräfte sollen im Einsatz sein. Der Unfall passierte gegen 8.30 Uhr am Morgen, als viele Leute auf dem Weg zur Arbeit waren.

Die US-Eisenbahnbehörde FRA teilte mit, Ermittler seien auf dem Weg nach Hoboken.