Zugunglück von New Jersey US-Ermittler setzen auf Datenschreiber

Nach dem schweren Zugunglück in New Jersey suchen Ermittler nach der Ursache. Gouverneur Chris Christie warnte vor zu schnellen Urteilen. Medien spekulierten, der Zugführer habe einen Fehler gemacht. Es könnte genau so gut ein technischer Fehler Schuld sein, sagte Christie.

Ein mit Pendlern vollbesetzter Zug war am Donnerstag bei seiner Einfahrt in den Sackbahnhof von Hoboken nahe New York nicht gestoppt und gegen einen Prellbock gerast. Der Betonpuffer wurde durch den Aufprall in die Höhe geschleudert und brachte das Glasdach über den Gleisen zum Einsturz.

114 Menschen wurden verletzt, eine Frau kam ums Leben, als sie von Trümmern des Daches getroffen wurde. Der Lokführer überlebte das Unglück, er hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen und soll seine Hilfe bei der Aufklärung des Vorfalls signalisiert haben.

Experten untersuchen nun die Unglücksstelle. Vor allem halten sie dabei Ausschau nach dem Datenschreiber des Zuges. Die Fachleute erhoffen sich von ihm Aufschluss über den Bremsweg und die Geschwindigkeit, mit welcher der Zug in den Bahnhof krachte. Die Spurensuche in den Trümmern wird laut den Behörden noch bis zu zehn Tage dauern.

Da der Zug kein automatisches Bremssystem habe, werde auf jeden Fall untersucht, ob dies für das Unglück mitverantwortlich gewesen sein könnte, sagte Bella Dinh-Zarr von der Transportsicherheitsbehörde NTSB. Nach zwei tödlichen Zugunfällen in New York 2013 und Philadelphia 2015 waren die Rufe nach einer raschen Einführung eines solchen Systems lauter geworden. Der US-Kongress hatte als Frist zur Einführung das Jahr 2015 vorgegeben, diese dann aber bis 2018 verlängert und auch eine weitere Verlängerung bis 2020 in Aussicht gestellt.

Hoboken liegt am Hudson River direkt gegenüber dem südlichen Manhattan. Der wichtige Pendlerbahnhof ist nach wie vor gesperrt.