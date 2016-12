Weihnachtsbaum am Rockefeller Center Schön kitschig

Wen stört schon ein bisschen Regen, wenn ein Highlight der Weihnachtssaison ansteht? Tausende Zuschauer ließen sich am New Yorker Rockefeller Center nicht vom Wetter abschrecken, um dabei zu sein, wenn die Lichter am dortigen Weihnachtsbaum erstmals in diesem Advent erstrahlen. Wer es bunt und glitzernd mag, kam auf seine Kosten.

Denn es sind viele Lichter. 50.000 LEDs in mehreren Farben, miteinander verbunden durch rund acht Kilometer Kabel. Statt einer schnöden Spitze aus Plastik oder Glas gibt es einen Swarovski-Stern.

Am Mittwochabend legte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio den Schalter um, das wurde live im Fernsehen übertragen. Bei der Show traten Sarah McLachlan, Tori Kelly, die Radio City Rockettes sowie Neil Diamond auf.

1931 wurde die Baum-Erleuchtung erstmals zelebriert. Das gut 28 Meter hohe und rund 14 Tonnen schwere Exemplar in diesem Jahr stammt aus dem Garten von Angie und Graig Eichler, die in den Catskill Mountains im US-Bundesstaat New York leben. Fast jedes Jahr seien sie dabei, wenn die Beleuchtung zum ersten Mal erstrahle, sagte Angie Eichler. Aber sie hätte nie geglaubt, dass sie selbst einmal den Baum zur Verfügung stellen würde.

Zu sehen ist der Traum in Bunt noch bis zum 7. Januar. Danach soll der Baum zu Holz für die Hilfsorganisation Habitat for Humanity verarbeitet werden.