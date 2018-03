Street Art in New York Mit Liebe umstrickt

Mit bunter Wolle ummantelt leuchten viele Bäume im New Yorker Stadtteil Manhatten schon von Weitem. Und das sollen sie auch in Zukunft: Ganz offiziell dürfen die Bäume in Manhattens West Village ihre Strickpullover behalten. Das teilte das New York City Parks Department mit.

Damit zieht die Abteilung eine vorherige Entscheidung zurück: Zunächst sollte der farbenfrohe Strick an den Baumstämmen entfernt werden.

Anwohner schilderten in einem Artikel der "New York Post", dass die ummantelten Bäume Besucher und Touristen in die Gegend lockten. Sie würden deshalb den Geschäften im Umkreis einen größeren Umsatz verschaffen.

"Wenn die Menschen die Straße entlangschauen und sehen wie schön bunt unser Block ist, wollen sie natürlich hier entlanglaufen", sagte Jason Ramirez, ein Mitarbeiter eines afrikanischen Lebensmittelladens, gegenüber der Zeitung. "Leute kommen immer wieder in den Store und sagen 'Ich liebe sie [die Pullover], wo sind die hergekommen?"

Auf die Reaktionen der Anwohner hin hätten die Mitarbeiter der zuständigen Abteilung einen Sinneswandel gehabt, sagte die Sprecherin für Grünanlagen Sam Biederman.

Eine Geschäftsinhaberin aus der Nachbarschaft, Holly Boardman, hatte den Strick während des letzten Thanksgiving-Feiertages an 21 Bäumen angebracht. Sie habe damit die Nachbarschaft verschönern wollen - mit Erfolg.