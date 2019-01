Die Rettung kam nach knapp drei Tagen: So lange saß eine Reinigungskraft unbemerkt in einem Aufzug im Haus eines Milliardärs in New York fest. Die 53-Jährige war am Freitag zwischen zwei Etagen stecken geblieben, wie unter anderem die "New York Times" berichtete. Die Ursache ist demnach bisher unklar.

Der Milliardär sei mit seiner Familie für ein längeres Wochenende außer Hauses gewesen, hieß es in dem Bericht der Zeitung. Erst am Montag habe ein Lieferant den Hausbesitzer kontaktiert, der wiederum ein Familienmitglied zu der Adresse in Manhattan geschickt habe - erst dann sei der Notruf gewählt worden.

Die Feuerwehr befreite die Frau am Montagmorgen gegen 10 Uhr. Sie war den Berichten zufolge bei "guter Gesundheit", wurde zur Sicherheit aber in ein Krankenhaus gebracht.

Jetzt solle geklärt werden, warum niemand den Defekt des Aufzugs bemerkte und ob möglicherweise der Alarmknopf nicht funktionierte, hieß es. Der Lift in dem Stadthaus in Manhattan sei erst im vergangenen Juli inspiziert und nicht beanstandet worden, berichtete die "NYT" unter Berufung auf Angaben der Stadt.

Der Milliardär und seine Ehefrau teilten in einer Erklärung mit, die Frau arbeite bereits seit 18 Jahren für die Familie. Die Hintergründe dieses "unglücklichen Zwischenfalls" würden nun untersucht um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiere.