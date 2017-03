Seniorenheim in New York Drei Hundertjährige feiern ihr Leben

Hundert Jahre bewegter Lebensgeschichte - und das gleich dreimal. In einem Pflegeheim in Brooklyn haben drei Frauen ihre mehr als einhundert Lebensjahre mit Freunden, Familien und Nachbarn gefeiert.

Die Jubilarinnen, Lucille Price (100), Sophia Smith (101) und Grace-Marie Baker (102) schnitten gemeinsam den Kuchen für ihre mehr als 50 Gäste im Crown Heights Center for Nursing and Rehabilitation an. Die Party sollte keinen einzelnen Geburtstag feiern, sondern das lange Leben der mehr als Hundertjährigen, hieß es seitens des Pflegeheims.

Gemeinsam sangen die Feiernden die US-Nationalhymne, dann stimmten die Gäste für die drei Seniorinnen das Lied "Lift Every Voice and Sing" an. "Wir werden das Leben feiern und das fortwährende Feiern in unserem Leben, sagte Claudia Titus, eine der Verantwortlichen der Einrichtung.

Nach Gebeten und Bibelesungen gaben die drei langlebigen Damen Tipps fürs Altwerden. "Es ist Suppe, Hühnersuppe", sagte Smith, die in Guyana geboren wurde, immer noch gerne in die Kirche geht und Besuch von ihren fünf Enkeln bekommt. Sie war bereits einhundert Jahre alt, als sie in das Pflegeheim kam.

Baker, die in Brooklyn geboren wurde, sagte, Gott sei der Grund für ihr langes Leben. "Er gibt auf mich acht. Ich hatte viele Krankheitstage, aber er war noch nicht bereit für mich", sagte die Seniorin, deren Hobbys kochen, malen und Museumsbesuche sind.

Price, eine ehemalige Hausfrau und Friseurin, die auch aus Guyana stammt und seit 2005 in dem Heim lebt, nannte keine besonderen Gewohnheiten, die ihr langes Leben ermöglicht hätten. "Ich habe kein Geheimnis, denn ich mache alles, was andere auch machen. Ich esse, was immer ich essen muss, jedes Essen", sagte Price, die 20 Enkel und 35 Urgroßenkel hat.