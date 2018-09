Global Citizen Festival in New York Massenpanik mit mehreren Verletzten im Central Park

Das Global Citizen Festival in New York ist von einer Massenpanik überschattet worden. Hunderte Menschen stürmten am Samstagabend zu den Ausgängen des Konzertgeländes im Central Park, nachdem Zuschauer wegen vermeintlicher Schüsse Alarm geschlagen hatten. 15 Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Verängstigte Zuschauer drängten sich an den Zäunen und trampelten einander nieder. Später stellte sich heraus, dass das verdächtige Geräusch von einer umgestürzten Absperrung verursacht worden war.

Die New Yorker Polizei gab schnell Entwarnung:

There were NO SHOTS FIRED at #GlobalCitizenFestival. The sound was a fallen barrier. @NYPDCentralPark @GlblCtzn — NYPD NEWS (@NYPDnews) 29. September 2018

Coldplay-Sänger Chris Martin versuchte, das Publikum zu beruhigen. Als das Konzert fortgesetzt wurde, waren zahlreiche Zuschauer aber schon auf dem Weg nach Hause.

Bei dem Festival der Organisation Global Citizen, das alljährlich parallel zur Generaldebatte der Uno stattfindet, warben Musiker und Politiker für eine Aufstockung der Entwicklungshilfe und mehr Rechte für Frauen und Mädchen. Auf der Bühne standen R&B-Künstler The Weekend und John Legend sowie die Rapperin Cardi B und die Sängerin Janet Jackson. Sie sei es leid, "dass Frauen weiterhin als Bürger zweiter Klasse behandelt werden", sagte Jackson.

Norwegens Entwicklungshilfeminister Niolai Astrup kündigte an, sein Land werde 360 Millionen Dollar an einen bei der Weltbank angesiedelten Hilfsfonds zahlen, mit dem die Gesundheitsversorgung von Kindern und Müttern in armen Ländern verbessert werden soll. Irlands Vize-Premierminister Simon Coveney versprach, seine Regierung werde 290 Millionen Dollar bereitstellen, um Projekte für mehr Bildungsgerechtigkeit in der Welt zu fördern.

Das Festival stand in diesem Jahr auch im Zeichen der US-Innenpolitik. Hollywoodstar Robert de Niro rief zur Stimmabgabe bei den Kongresswahlen Anfang November auf. Ex-First-Lady Michelle Obama schickte per Videobotschaft einen Wahlaufruf an das Publikum.

Bei dem Festival wurde außerdem der frühere südafrikanische Präsident Nelson Mandela gewürdigt, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Für den 2. Dezember plant Global Citizen zu Ehren der Bürgerrechtsikone ein weiteres großes Festival in der südafrikanischen Metropole Johannesburg, bei dem unter anderem die Pop- und Rap-Megastars Beyoncé und Jay-Z auftreten sollen.