kurz & krass Passant klaut Goldschatz aus offenem Lieferwagen

Da sage noch jemand, Gelegenheit mache keine Diebe: Mitten in New York hat ein Passant am helllichten Tag einen Eimer mit Gold im Wert von 1,5 Millionen Euro geklaut.

Der Lieferwagen stand offen, der Eimer stand auf der Ladefläche, der Mann musste nur noch zugreifen: Die Polizei in New York sucht mit Überwachungsaufnahmen nach einem Golddieb. Bereits Ende September hatte der Mann völlig unbehindert am helllichten Tag einen Eimer von der Ladefläche eines Lieferwagens gestohlen.

In dem Behälter waren Goldflocken im Wert von 1,5 Millionen Euro. Die Bilder zeigen, wie der Mann den Eimer von der Ladefläche hebt und einfach davongeht. Andere Passanten interessieren sich nicht dafür. Der Dieb hatte genau den richtigen Moment erwischt: Fahrer und Wachmann waren kurzfristig abgelenkt.

"Hier hat jemand eine Gelegenheit gesehen, den Eimer geschnappt und ist damit wegspaziert", zitierte der Sender WNBC einen Polizeisprecher. Vermutlich habe der Dieb erst später erkannt, was er da erbeutet hatte.

Mit dem knapp 40 Kilogramm schweren Eimer benötigte der Mann eine knappe Stunde für eine Strecke, die man zu Fuß normalerweise in zehn Minuten zurücklegt. Das zeigen Videoaufnahmen, die entlang der Strecke aufgenommen wurden. Zwischendurch musste der Dieb kurze Verschnaufpausen einlegen, ehe er aus dem Bereich der Kameras verschwand. Die Fahndung war bisher erfolglos, auch vom Gold fehlt jede Spur.