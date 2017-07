New York Polizist wird Vater - Jahre nach seinem Tod

Im Dezember 2014 wurde Wenjian Liu im Dienst erschossen, nun ist seine Tochter geboren worden. Pei Xia Chen, die Witwe des New Yorker Polizisten, brachte in einem Krankenhaus in Manhattan die gemeinsame Tochter Angelina auf die Welt. Das teilte die New Yorker Polizei mit.

Möglich wurde die Schwangerschaft laut Medienberichten durch moderne Technik: Liu lag im Sterben, als die Ärzte seine Frau fragten, ob sie die Samenflüssigkeit ihres Mannes konservieren lassen wollte. So würde sie die Möglichkeit aufrechterhalten, eines Tages doch noch dessen Kind zur Welt zu bringen.

Chen willigte ein. Sie und Liu hatten drei Monate zuvor geheiratet. Und das Paar hatte den Wunsch, Kinder zu bekommen.

Die Witwe hatte keinen Zweifel, dass sie eine Tochter zur Welt bringen würde. "Ich wurde durch die künstliche Befruchtung schwanger und sagte zu einem Freund: 'Es wird ein Mädchen'", wird sie auf der Internetseite der New Yorker Polizei zitiert. "Aber du hast doch noch nicht einmal ein Ultraschallbild", habe der Freund geantwortet. Liu behielt recht.

Wenjian Liu war 32 Jahre alt und seit sieben Jahren im Dienst, als er zusammen mit einem Kollegen aus dem Hinterhalt erschossen wurde. Beide saßen in ihrem Streifenwagen, als der Täter abdrückte. Der Vorfall beschäftigte ganz Amerika. Der damalige US-Justizminister Eric Holder sprach von einem "unsäglichen Akt der Barbarei". Für die Tat gebe es keine Rechtfertigung, sagte Barack Obama, damals noch US-Präsident.