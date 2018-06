Festival in den Niederlanden Kleinbus fährt in Gruppe von Konzertbesuchern - ein Toter

In den Niederlanden ist ein Fahrzeug in eine Gruppe von Konzertbesuchern gerast. Dabei sei ein Mensch getötet worden, teilte die Polizei mit. Drei weitere Betroffene wurden verletzt. Die Polizei sperrte den Tatort ab. Es handelt sich um eine Straße, an der einer von zwei Ausgängen des Festivals liegt. Polizei und Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften vor Ort, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Das Fahrzeug sei nach dem Vorfall in den frühen Morgenstunden davongefahren. Nach ihm werde gesucht. In Medienberichten hieß es, es handele sich um einen weißen Kleinbus. Laut einer Suchmitteilung der Polizei handelt es sich um einen Fiat Doblo, einen Kleintransporter.

Der Vorfall ereignete sich beim "Pink Pop"-Festival in der südniederländischen Provinz Limburg nach einem Konzert des Sängers Bruno Mars, dem letzten des Festivals. Am Freitag, Samstag und Sonntag zählten die Veranstalter nach eigenen Angaben jeweils rund 67.000 Besucher.