Niederlande Mann rast mit Auto in Rathaus

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter sein Fahrzeug in das Rathaus der niederländischen Stadt Bemmel gelenkt. Wie ein Feuerwehrsprecher dem Sender NOS mitteilte, hatte der Fahrer zwei Gasflaschen bei sich, von denen eine beim Aufprall explodierte. Das Fahrzeug ging in Flammen auf, das Feuer breitete sich auf das Gebäude aus.

Der Mann am Steuer starb. Seine Identität ist noch nicht geklärt, die Polizei teilte aber via Twitter mit, man habe einen "starken Verdacht", um wen es sich handeln könne.

Lokalmedien berichteten, dass im Vorfeld der Tat Drohungen eingegangen seien. Bei dem mutmaßlichen Anschlag in der Stadt 100 Kilometer südöstlich von Amsterdam wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Polizei ermittelt.