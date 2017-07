Niederlande Wartungsmängel an Segelschiff für Tod von drei Deutschen verantwortlich

Grobe Wartungsmängel auf einem niederländischen Segelschiff waren nach einem Untersuchungsbericht die Ursache für das tragische Ende eines Ausflugs auf dem IJsselmeer. Das Unglück hatte sich im August 2016 bei Harlingen im Nordwesten der Niederlande ereignet: Ein Mast des Zweimastseglers "Amicitia" aus dem Jahr 1889 brach ab und erschlug drei Männer einer Familie aus Deutschland.

Der nun in Den Haag vorgelegten technischen Untersuchung zufolge war der Mast von innen verrottet. "Sowohl der Schiffer, sein Wartungspersonal als auch die Testinstanzen hatten nicht gesehen, dass vier Jahre lang Wasser in den Mast eindrang und er von innen verrottete", heißt es in dem Bericht des nationalen Untersuchungsrats für Sicherheitsfragen.

Nach dem Unglück hatten die Experten auch andere Schiffe der historischen Flotte untersucht. Die Sicherheit auf den alten Seglern kann demnach nicht garantiert werden. Passagiere seien gefährdet, weil die Schiffe möglicherweise nicht gut gewartet seien, stellte der Untersuchungsrat fest.

Die historischen Segler sind für Charterreisen auf dem IJsselmeer oder dem Wattenmeer sehr beliebt. Doch es gebe eine gefährliche Wissenslücke über die Wartung der Schiffe, stellten die Experten fest. Auch die Kontrolle durch die Behörden sei unzureichend.