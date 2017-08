Niedersachsen Drei Unfälle an Bahnübergängen - zwei Menschen sterben

Bei drei Unfällen an Bahnübergängen in Niedersachsen sind am Sonntag zwei Menschen gestorben. Zwei weitere erlitten laut Polizei schwere Verletzungen. Zu den Unglücken kam es innerhalb weniger Stunden an drei verschiedenen Orten im Landkreis Osnabrück.

Zunächst war ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang in Rieste mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der 76 Jahre alte Autofahrer kam nach Angaben der Polizei ums Leben. Die zwei Jahre jüngere Ehefrau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wenige Stunden später wurde bei Dissen ein 43 Jahre alter Rollerfahrer von einer Regionalbahn erfasst. Er starb. Der Mann sei auf die Gleise geraten, obwohl die Schranken geschlossen waren, hieß es von der Polizei. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Ebenfalls am Sonntagabend sei in Badbergen ein Motorrad mit einem Zug zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Mann die Bahnschranken durchbrochen und war mit dem Zug der Nordwestbahn zusammengestoßen.