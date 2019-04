Pizza, die ein Lieferbote bringt: ganz normal. Wenn sie aber nicht mit dem Fahrrad oder Auto gebracht wird, sondern mit dem Flugzeug, dann wird es merkwürdig.

Wie das Nachrichtenportal "The Cable" berichtet, hat sich der nigerianische Landwirtschaftsminister Audu Ogbeh am Dienstag vor einer Woche über solche Fälle empört: Vor einem Senatsausschuss habe er sich über Nigerianer geärgert, "die ihre Handys benutzen, um Pizza aus London zu importieren". Die Szene soll in einem vom "Independent" verbreiteten Video zu sehen sein.

"Sie kaufen die in London und bringen sie am Morgen über 'British Airways', um sie am Flughafen abzuholen", sagte der Minister demnach vor dem Ausschuss in der nigerianischen Haupstadt Abuja. Ogbeh bezeichnete die Langstreckenpizzen dem Bericht zufolge als "sehr ärgerlich", das Ministerium müsse schneller handeln, um solche Situationen zu vermeiden - die importierten Pizzen brachte er offenbar als ein Beispiel für Aktionen, die der heimischen Wirtschaft schadeten. Ein Flug von London nach Lagos dauert zum Beispiel fast sieben Stunden.

Welche Nigerianer und welche Pizzen Ogbeh meint, ob die Käufer selbst hinfliegen oder sich die Ware bringen lassen, blieb unklar. Seine Aussagen führten zu teils belustigten Reaktionen in den sozialen Medien. Ein Twitter-Nutzer schrieb, adressiert an den Account der Fluglinie "British Airways": "Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Sie einen Pizza-Lieferdienst nach Nigeria betreiben? Gibt es dafür eine App?"

Was an den Aussagen des Ministers dran ist, lässt sich schwer prüfen. Die "BBC" schrieb, sie habe keine Beweise finden können, die Ogbehs Behauptung stützten. Offen bleibt also vorerst auch, ob die Pizzen nicht schon kalt sind, wenn sie ankommen.