Wer Kinder hat oder sich noch gut an die eigene Kindheit erinnert, wird dieses Problem kennen: Wann und wie soll man den Kindern erzählen, was es mit Festen wie Weihnachten oder dem Nikolaustag auf sich hat - und dass es meistens keine bärtigen Senioren in roten Mänteln sind, die all die Geschenke besorgen?

Eine Mutter im US-Bundesstaat Virginia hat sich für die eher nüchterne Variante der Aufklärung entschieden: Sarah McCammon erzählte dem jüngeren ihrer beiden Söhne, dass es den Weihnachtsmann nicht gebe - und der auch keine Liste darüber führe, welche guten und schlechten Taten Kinder in aller Welt begangen haben.

Die Erläuterungen waren offenbar überzeugend. Denn nun brachte der Junge ein Schriftstück aus der Schule mit, das es in sich hat. Ein Lehrer hatte der Klasse die Aufgabe gestellt, einen Brief an Santa Claus zu schreiben.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did... pic.twitter.com/XUFGMnXDFT — Sarah McCammon NPR (@sarahmccammon) 3. Dezember 2017

In dem Brief von McCammons Sohn, den die Journalistin des Senders National Public Radio auf Twitter veröffentlichte, heißt es unter anderem: "Hallo Santa, ich mache das hier nur für die Schule." Er wisse, dass die Listen mit den guten und schlechten Taten leer sei. "Und dein Leben ist auch leer", schreibt der Junge weiter. "Du weißt nichts von den Problemen, die ich in meinem Leben hatte. Tschüss."

Die Mutter hat inzwischen erläutert, warum ihr Sohn so eine klare Meinung zu diesem Thema hat. Sie habe ihren Kindern stets erzählt, dass Santa nur die Figur einer lustigen Geschichte sei - und dass alle Geschenke von echten Menschen kämen. An die Öffentlichkeit sollte das ursprünglich demnach aber nicht kommen: Die Eltern hätten ihre Kinder ermutigt, "die Wahrheit über Santa für sich zu behalten."

"Ich verrate dir meinen Namen nicht"

Der Erstklässler wollte diese Wahrheit aber offenkundig lieber verbreiten, als seine Klasse Briefe an Santa verfassen sollte - und das fand die Mutter dann auch toll: "Unser Sohn ist kreativ und ein bisschen frühreif", sagte sie nun. "Also im Wissen um seinen Sinn für Humor fanden wir es wunderbar."

Und was hat es mit der Zeile auf sich, in der das Kind über "Probleme" schreibt, "die ich in meinem Leben hatte"? Ihr Mann und sie hätten darüber auch erst gerätselt, so McCammon, inzwischen sei die Sache aber klar: "Er sagt, er habe sich auf seinen älteren Bruder bezogen - vor allem darauf, glauben wir, dass er in Computerspielen oft gegen ihn verliert."

Der Brief des Sechsjährigen war auf Twitter schon nach kurzer Zeit einer der populärsten Beiträge. Vorerst unbekannt bleibt nur der Name des berühmten Autors. Der beendet den Brief an Santa Claus mit der Grußformel "Love" und einem kühlen Satz: "Ich verrate dir meinen Namen nicht."