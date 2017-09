Nordrhein-Westfalen Feuerwehr rettet Fuchs aus Güllegrube

Dreieinhalb Meter tief stürzte ein junger Fuchs in eine Grube in Schalksmühle in Nordrhein-Westfalen. Das Tier drohte zu ertrinken - ein beherzter Einsatz der örtlichen Feuerwehr verhinderte das.

Die Einsatzkräfte ließen zunächst einen Schlauch in die Grube hinab, in dem sich das Tier auch zeitweise verbiss. Dies reichte jedoch nicht, um ihn herauszuziehen. Deshalb bauten die Helfer mit Leinen und einem Rohr eine Fangschlinge, mit dem sie den Fuchs schließlich aus der Grube zogen.

"Das völlig entkräftete Tier wurde anschließend vorsichtig gesäubert und dann in eine Decke gehüllt", teilte die Feuerwehr mit. Danach wurde es zu einem Tierarzt gebracht.