Nordrhein-Westfalen Polizisten klagen über Schimmel und Mäuse in Büros

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen hat nach einer Umfrage unter Kollegen den Zustand der Polizeigebäude massiv kritisiert. "Die Arbeitsbedingungen sind in einigen Büros unhaltbar und teilweise gefährlich", sagte der GdP-Chef in Nordrhein-Westfalen, Arnold Plickert, dem SPIEGEL.

"Einige Kollegen sehen öfter Mäuse über den Flur rennen", sagte Plickert. Mehrere berichteten von Schädlingsbefall, Schimmel an den Wänden und starkem Gestank. Teilweise würden die Fassaden der in die Jahre gekommenen Gebäude saniert, nicht aber die Büros. Insgesamt gebe es einen massiven Sanierungsstau.

Teilweise habe die GdP Rückmeldungen erhalten, die auch aus Sicherheitsgründen besorgniserregend seien, sagte Plickert. In einer Dienststelle in Duisburg seien der polizeiliche und der öffentliche Bereich nicht getrennt - anders als sonst üblich. Es gebe weder Tresen oder Schleusen noch vergleichbare Vorkehrungen.

"Das heißt, dass auch gewaltbereite Menschen in die Dienststelle kommen und Beamte attackieren können, ohne dass sie baulich auf Distanz gehalten werden", sagte Plickert. Die Kollegen berichteten, dass es dadurch vermehrt zu Übergriffen gekommen sei. Die GdP hatte in der vergangenen Woche Kollegen in elf Behörden und 20 Liegenschaften zum Zustand der Gebäude befragt.

"Da tut sich noch etwas"

Das Innenministerium in Düsseldorf räumte Mängel in der Bausubstanz ein. "Es ist kein Geheimnis, dass es bei den Liegenschaften der nordrhein-westfälischen Polizei einen Sanierungsstau gibt", sagte ein Sprecher von Innenminister Herbert Reul (CDU) dem SPIEGEL. Die Schuld für diese "strukturelle Unterfinanzierung" in Höhe von etwa 700 Millionen Euro liege demnach bei der Vorgängerregierung.

"Um diesen Sanierungsstau aufzulösen, befindet sich der Innenminister in guten Gesprächen mit dem Finanzminister", sagte der Sprecher. Schnelle Besserung ist demnach allerdings nicht in Sicht: "Eine jahrelange Unterfinanzierung kann man nicht in ein paar Monaten ausgleichen."

GdP-Landeschef Plickert zeigt sich damit wenig zufrieden. "Wir sind enttäuscht, dass die Landesregierung für kommendes Jahr nicht entsprechende Mittel im Haushalt berücksichtigt hat", sagte er.

Der Sprecher des Innenministeriums versprach dennoch Besserung: Das Ressort erhalte im Haushalt 2018 einen Etat von rund 5,5 Milliarden Euro. Der größte Teil des Geldes werde der Polizei zur Verfügung gestellt, vor allem für Personalkosten. "Bei den Investitionen zur Gebäudesanierung tut sich noch etwas", sagte er. Die Verhandlungen für den kommenden Haushalt seien noch nicht abgeschlossen.