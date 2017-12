Die Geschichte ist unglaublich, auch nach mehreren Tagen noch: 800 Kilometer legte eine Kamera durch die Nordsee zurück, filmte dabei den eigenen Untergang - und strandete schließlich auf der winzigen Hallig Süderoog vor der deutschen Nordseeküste an.

Und als wäre all das nicht schon ausreichend unglaublich, haben Bewohner des Eilandes nun den rechtmäßigen Eigentümer der Kamera gefunden- mithilfe eines Aufrufs auf Facebook. Der kleine Junge namens William wohne mit seinen Eltern nahe der englischen Stadt Kingston upon Hull, sagte der Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Ralf Bauer.

Die DGzRS hatte mit einem Simulationsmodell geholfen, den Weg der Videokamera nachzuvollziehen. Sie war laut den Daten auf der Speicherkarte am 1. September an der Ostküste Großbritanniens in der Thornwick Bay in East Yorkshire von einer Welle ins Meer gespült worden - und filmte sogar noch die ersten Minuten unter Wasser. Etwa zwei Monate später landete sie an Schleswig-Holsteins Küste auf der Hallig Süderoog.

Die Kamera hatte gefilmt, wie sie verloren wurde und das Meer sie verschlang. Um den Jungen ausfindig zu machen, stellten die Hallig-Bewohner Nele Wree und Holger Spreer das Video ins Internet. Das Filmchen entwickelte sich zu einem viralen Hit, über den Medien in Deutschland und England berichteten.

Im Video: Von Nordengland nach Süderoog

Video DPA/Holger Spreer

Durch einen Artikel des britischen "Guardian" erfuhr schließlich auch Williams Vater davon und kontaktierte die Spreers. Der Junge habe die Kamera im vergangenen Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen, sagte Bauer. Der Vater hoffe, sie seinem Sohn in diesem Jahr erneut zu Weihnachten überreichen zu können.