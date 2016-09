Nordwesten Spaniens Mindestens zwei Tote bei Zugunglück

Bei einem schweren Zugunglück im Nordwesten Spaniens sollen ersten Meldungen zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden sein. Berichten zufolge sollen mindestens zwölf Menschen verletzt sein, zwei davon schwer.

Wie die spanische Zeitung "La Voz de Galicia" berichtet, soll ein Personenzug gegen halb 10 bei der Stadt O Porriño entgleist sein. Auf ersten Bildern aus sozialen Netzwerken ist zu erkennen, dass der Zug augenscheinlich dabei umgekippt und gegen einen Elektromast am Rande der Strecke geprallt ist.

Primeiras imaxes do accidente de tren no Porriño. Hai feridos. pic.twitter.com/SKikiiX8pg — Galicia por Diante (@GxDRadioGalega) 9. September 2016

Der Zeitung zufolge fing der Zug in einem Bahnhof an zu entgleisen und ist in der Höhe eines Supermarktes gegen den Strommast gerast.