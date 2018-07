Zwischenfall in Norwegen Eisbär greift Kreuzfahrer auf Spitzbergen an

Ein Eisbär hat auf Spitzbergen vor Norwegens Nordküste einen Mann attackiert und verletzt. Er war mit einer Gruppe von Kreuzfahrttouristen der "MS Bremen" in einem kleinen Boot auf einer Insel angelandet. Laut Norwegischem Rundfunk NRK soll es sich bei dem Mann um einen Touristenführer handeln.

Der Eisbär wurde nach Angaben von NRK nach der Attacke erschossen. Sein Opfer wurde zunächst zurück auf die "MS Bremen" gebracht und dann mit einem Hubschrauber nach Longyearbyen ausgeflogen, der größten Siedlung auf Spitzbergen. Sein Zustand sei stabil, sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes von Nordnorwegen der Deutschen Presse-Agentur.

Neuntägige Reise

Die "MS Bremen" wird vom deutschen Kreuzfahrtveranstalter Hapag-Lloyd Cruises betrieben und kreuzt regelmäßig in der Arktis. Sie war am vergangenen Montag in Longyearbyen zu einer neuntägigen Reise rund um Spitzbergen gestartet. Die Inselgruppe besteht aus sieben Inseln. Die dortigen Behörden warnen regelmäßig vor der Gefahr, die von Eisbären ausgehen kann.

Erst Anfang Juni war auf Spitzbergen ein Eisbär in einen Vorratsraum einer Touristenunterkunft eingedrungen. Als Wildhüter im Helikopter anrückten, trat er allerdings die Flucht an.

Angriffe von Eisbären sind selten. Vor wenigen Wochen ist allerdings im Norden Kanadas ein 31-Jähriger von einem Eisbär getötet worden. Er war zusammen mit seinen drei Kindern auf der Suche nach Eiern der Küstenseeschwalbe.