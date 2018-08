Zur Person DGzRS/ Die Seenotretter Christian Stipeldey, Jahrgang 1978, engagiert sich seit 1994 ehrenamtlich bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Seit 2010 ist er Pressesprecher der Gesellschaft mit Sitz in Bremen, die an Nord- und Ostsee 54 Stationen betreibt und dort jährlich zu mehr als 2.000 Rettungseinsätzen ausrückt.

SPIEGEL ONLINE: Nach einem Sturz von einem Kreuzfahrtschiff hat sich eine Britin in der Adria angeblich zehn Stunden über Wasser gehalten. Dann erst wurde sie durch die kroatische Marine gerettet. Wie lange kann ein Mensch im Wasser überleben?

Christian Stipeldey: Entscheidend sind der Ernährungszustand und die allgemeine Fitness. Wichtig sind aber auch die psychische Verfassung, die Kleidung und die Wassertemperatur. Selbst daraus lässt sich aber keine maximale Überlebensdauer ableiten. Es gab schon Fälle, in denen Menschen 24 Stunden im Wasser überlebt haben.

SPIEGEL ONLINE: Die Adria soll zum Zeitpunkt des Vorfalls über 20 Grad warm gewesen sein. Welche Rolle spielt die Wassertemperatur?

Stipeldey: Eine ganz zentrale! Stundenlanges Überleben ist nur bei derart hohen Temperaturen möglich. In der winterlichen Nordsee, bei vielleicht vier Grad, bleiben einem Menschen nur wenige Minuten, bis der Körper zu stark unterkühlt und Ohnmacht eintritt.

SPIEGEL ONLINE: Die Britin soll gegen die Kälte in der Nacht stundenlang gesungen haben. Gibt es Strategien, um die Überlebenschance im Wasser zu erhöhen?

Stipeldey: Zunächst sollte man seine Kräfte schonen. Ruhe bewahren, alle Bewegungen auf ein Minimum reduzieren. Die Kleidung sollte man unbedingt anbehalten. Auch wenn die Klamotten mit Wasser vollgesogen sehr schwer sein können, hält jede Kleidungsschicht ein bisschen Wärme am Körper. Der Versuchung, in Richtung eines Schiffes oder eines Stückes Land am Horizont zu schwimmen, sollte man widerstehen. Die Entfernungen werden aus dem Wasser leicht unterschätzt.

SPIEGEL ONLINE: Wie gehen deutsche Seenotretter bei der Suche vor?

Stipeldey: Unmittelbar nach dem Empfang des Notrufs beginnt die Küstenfunkstelle der lokalen Seenotretter mit der Koordination. Der Notruf wird dann von Land aus an alle Schiffe in der Nähe weitergeleitet. Die Seenotretter errechnen dann anhand der Wetter- und Strömungsverhältnisse ein Suchfeld. Das wird dann meist in parallele Suchstreifen eingeteilt, die von den Schiffen abgefahren werden. Helikopter unterstützen die Suche aus der Luft.

SPIEGEL ONLINE: Kann man im Wasser auch etwas tun, um von den Seenotrettern schneller gefunden zu werden?

Stipeldey: Langsames Auf- und Abbewegen der Arme und lautes Rufen können helfen, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber auch da gilt: Man sollte abwägen, wie viel Kraft das kostet und ob sich die Retter tatsächlich schon in Sicht- oder Hörweite befinden.