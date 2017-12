Ein Obdachloser, der in einem Altpapiercontainer schlief, ist in Nürnberg versehentlich in einen Müllwagen gekippt und lebensgefährlich verletzt worden. Arbeiter der Müllabfuhr leerten die Tonne, ohne zu wissen, dass sich darin ein Mensch befand.

Als der Laster losfuhr, hörte der Arbeiter auf dem Trittbrett laut Polizei plötzlich Hilferufe aus dem Laderaum. Er ließ daraufhin den Lastwagen und das Schubwerk stoppen, das den Papiermüll im Innern zusammenschiebt. Zunächst fanden die Mitarbeiter niemanden. Erst nachdem sie Altpapier beiseite geschoben hatten, entdeckten sie den lebensgefährlich verletzten 41-Jährigen im Laderaum.

Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Nacht in dem Container verbracht, um sich vor Kälte zu schützen.