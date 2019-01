Prügelei auf Bahnsteig in Nürnberg Zwei junge Männer von S-Bahn überrollt

Bei einem Streit in Nürnberg sind zwei Männer von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am S-Bahnhof Frankenstadion in der Nacht zum Samstag mehrere Leute aneinander. Drei Männer fielen bei dem Streit kurz nach Mitternacht auf die Gleise. Einer von ihnen konnte sich vor dem einfahrenden Zug in Sicherheit bringen. Die beiden anderen Männer wurden trotz Vollbremsung überrollt und tödlich verletzt.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach dem dritten Beteiligten.

Polizei und Feuerwehr arbeiteten mit einem Großaufgebot vor Ort. Dort trafen die Einsatzkräfte auf zahlreiche Menschen, sowohl am Bahnsteig als auch im Zug, die von mehreren Notfallseelsorgern betreut wurden. Der Bayerische Rundfunk berichtete, es handele es sich dabei unter anderem um eine Gruppe Minderjähriger, die gerade von einer Party gekommen sei. Sie seien in Bussen mit Tee versorgt worden, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden.