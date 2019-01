Brandenburg Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Brandenburg zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stürzte das Leichtflugzeug am Mittag nahe der Gemeinde Oberbarnim im Landkreis Märkisch-Oderland ab.

Auf Fotos vom Unglücksort sind Trümmerteile auf einem Feld zu sehen. Die Maschine war gegen 11 Uhr in Strausberg gestartet. Weitere Informationen wurden bislang nicht bekannt.