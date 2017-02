Chemieunfall Behörden warnen vor Schadstoffwolke über Oberhausen

In Oberhausen warnen die Behörden nach einem Zwischenfall in einem Chemiebetrieb Anwohner vor einer gefährlichen Schadstoffwolke. Die Menschen sollten ihre Wohnungen nicht verlassen und Fenster und Türen schließen, heißt in einer amtlichen Gefahrenmitteilung für die Ruhrgebietsstadt.

In einer Chemiefirma war laut Feuerwehr ein Behälter mit Schwefelsäure gebrochen. Die Flüssigkeit sei in ein Auffangbecken gelaufen und werde kontrolliert abgepumpt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. "Möglicherweise sind gesundheitsschädliche Dämpfe entstanden, die in ein nahegelegenes Gewerbegebiet ziehen", sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr bekämpft die Schwefelsäure-Wolke inzwischen mit Wasserwerfern. "Wir hoffen, die Wolke damit schnell verkleinern zu können", sagte der Feuerwehrsprecher. Sie habe eine Ausdehnung von mehreren hundert Metern.

"Mehrere Hauptverkehrsadern sind gesperrt"

Menschen im direkten Umkreis der Firma wurden in Sicherheit gebracht. Außerdem kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. "Mehrere Hauptverkehrsadern sind gesperrt", sagte der Polizeisprecher. Auch der Verkehr auf der Autobahn 42 war stark beeinträchtigt. Eine nahegelegene Abfahrt der Autobahn wurde gesperrt.

Unklar ist, warum der Behälter mit der Säure brach. Der Tank habe ein Fassungsvermögen von rund 600 Kubikmetern, sei aber nicht komplett leer gelaufen, sagte der Feuerwehrsprecher.

Schwefelsäure ist einer der wichtigsten Grundstoffe in der chemischen Industrie. Verwendet wird Schwefelsäure zur Herstellung von Dünger, Wasch- oder Arzneimitteln sowie von Sprengstoffen. Beim Umgang mit der aggressiven, in reinem Zustand öligen und farblosen Säure ist Vorsicht geboten: In konzentrierter Form zerstört sie organisches Gewebe wie Haut oder Fleisch. Vermischt sich konzentrierte Schwefelsäure mit Wasser, wird starke Hitze freigesetzt.