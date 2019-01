Österreich Drei Deutsche bei Lawinenabgang getötet

Seit Tagen warnen die Einsatzkräfte vor abgehenden Schneemassen in den Alpen - nun sind drei Skifahrer aus Deutschland im österreichischen Lech in einer Lawine ums Leben gekommen. Wie die Behörden berichteten, wird ein Mann der vierköpfigen Gruppe noch vermisst.

Die vier befreundeten Skifahrer waren am Samstag den Angaben zufolge auf einer gesperrten Skiroute unterwegs. Am Abend wurden sie als vermisst gemeldet. Laut Polizei fanden die Retter die Leichen der drei Männer aus Oberschwaben im Alter von 32, 36 und 57 Jahren kurz vor Mitternacht. Die noch vermisste Person ist 28 Jahre alt und ebenfalls aus Süddeutschland.

Die Lawinengefahr in den Alpen ist derzeit erheblich - nicht nur in Österreich. In Ruhpolding und Reit im Winkl im Kreis Traunstein nahm die Bundeswehr am Samstag nach Behördenangaben mehrere kontrollierte Lawinensprengungen vor. Zugleich drohen ab Sonntag wegen Tauwetters Überschwemmungen an mehreren Flüssen nördlich der Donau und in den Alpen.

Neuschnee und Regen erhöhen den Druck, der wegen der Schneemassen auf den Dächern lastet. In Schönau am Königssee kam beispielsweise ein Helikopter zum Einsatz, der den Schnee von an Straßen stehenden Bäumen wirbeln sollte.

Bereits mindestens sieben Menschen starben seit dem vergangenen Wochenende in Österreich im Schnee. Ein neunjähriger Junge wurde in der Nähe von München von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Im Alpenvorland soll es Sturm mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben, in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes werden bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet. Zudem sei mit "teils erheblichen Schneeverwehungen" zu rechnen, so der DWD.

Bayern schickte an diesem Samstag wegen der anhaltenden Schneefälle 500 zusätzliche Bereitschaftspolizisten in die verschneiten Katastrophenregionen. "Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bad Tölz.