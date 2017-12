Österreich Explosion bei einer Gasstation - mehrere Verletzte

In Baumgarten an der March in Österreich hat sich bei einer Gasstation eine Explosion ereignet. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei Niederösterreich mitteilte. "Um 8.45 Uhr ist es zu einer Explosion und einem Brand gekommen", sagte ein Sprecher.

Die genaue Zahl der Verletzten ist unklar. Nach Angaben des Betreibers Gasconnect wurden vier Menschen verletzt. "Ein Mitarbeiter wird vermisst. Wir gehen vom Schlimmsten aus", sagte ein Sprecher. Auf dem Gelände arbeiteten rund 50 Menschen.

Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete unter Berufung auf das Rote Kreuz von 18 Verletzten. In mehreren Meldungen war zunächst von bis zu 60 Verletzten die Rede, die Polizei bestätigte diese Zahl nicht. Es könnten mehrere Dutzend sein, die Lage sei aber noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher. Auf Bildern waren hohe Flammen zu sehen.

Die Polizei rief die Menschen via Twitter auf, den Bereich zu meiden und Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz.

#Explosion einer Gasstation in #Baumgarten an der March, Bez. GF. Den Bereich meiden & Anweisungen der Einsatzkräften folgen! — Polizei NÖ (@LPDnoe) 12. Dezember 2017

Bei dem Unglücksort in Baumgarten an der March handelt es sich nach Angaben des Betreibers um eine Erdgas-Übernahmestation.