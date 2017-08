Österreich Großarltal nach heftigem Unwetter abgeschnitten

Schwere Unwetter haben in Österreich enorme Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren in der Nacht zum Sonntag bei Urlaubern beliebte Orte im Salzburger Land: So hat sintflutartiger Regen das Großarltal von der Umwelt abgeschnitten.

Die Straße aus dem Tal in St. Johann im Pongau war laut Polizei gesperrt. Aufräumarbeiten waren nach Schlammlawinen im Gange. Die Muren - schnell fließende Schlammströme - rissen sogar Fahrzeuge mit sich. "Ich habe schon viel erlebt, aber noch nie so etwas Arges", sagte Feuerwehrkommandant Josef Promegger. Insgesamt rückten 680 Feuerwehrleute zu rund hundert Einsätzen im Gebiet des Salzburger Lungau, Pongau und Pinzgau aus.

Aus dem Großarltal mussten wegen medizinischer Notfälle mehrere Menschen per Hubschrauber oder mit einem Lastwagen transportiert werden. Die Gäste eines Hotels wurden wegen Überflutungsgefahr in die oberen Geschosse des Gebäudes gebracht. Viele Urlauber flüchteten in zwei Notfalllager. Wann sie das Tal wieder verlassen können, ist unklar.

Die Großarler Ache trat über die Ufer. Ein Video auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr zeigt, wie ein reißender Fluss begleitet von Donnern durch den Ort zieht. Die Straßen wurden zum Teil bis zu zwei Meter hoch mit Geröll und Schlamm bedeckt. Zwei Menschen wurden im Auto von der Mure eingeschlossen. Sie blieben unverletzt.

Unmengen an Geröll versperrten auch die Fahrbahn nach Obertauern. In der Nacht mussten rund 50 Personen gerettet werden, die mit ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren.

Starkregen und Hagel zogen nachts auch über die Steiermark. Bäche traten über die Ufer, Hänge rutschten ab, und Bäume stürzten auf die Straßen. Zahlreiche Keller wurden geflutet und Häuser evakuiert. Besonders betroffen waren die Bezirke Murau, Murtal und Liezen.

Die Sölkpass-Straße wurde in Liezen auf einer Länge von mindestens hundert Metern komplett weggerissen. Ein Wanderer wurde vermisst. Der Rest seiner Gruppe war bereits gefunden und mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht worden.

Auch in Tirol waren die Einsatzkräfte wegen Erdrutschen und überfluteter Keller im Dauereinsatz. Die größten Auswirkungen waren im Ziller-, Wipp- und Stubaital sowie in Osttirol zu spüren.