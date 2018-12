Streit über Plakat mit Nackter "Patschertes Skihaserl"

In Österreich gibt es Streit um ein Werbeplakat für den Ski-Weltcup am Semmering. Auf dem von einem Künstler gestalteten Poster ist als zentrales Motiv eine nackte Frau auf Skiern zu sehen - dazu aufgespießte Tierköpfe und ein Mond, der zwischen die Beine der Frau blickt.

In den sozialen Medien gab es teils heftige Reaktionen auf das Werk von Christian Ludwig Attersee: "Sexistisch", "peinlich" und "geschmacklos" lauteten einige Kommentare.

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) verteidigte das Plakat, das die zwei Damen-Rennen am 28. und 29. Dezember bewerben soll. Ein ÖSV-Sprecher sagte, dass die Poster trotz der Kritik hängen bleiben, außer der international angesehene Künstler selbst entscheide sich dagegen.

DPA/SPORTLAND NÖ/APA Werbeplakat für alpinen Ski-Weltcup in Semmering

In einem Brief an den österreichischen Werberat und Johanna Mikl-Leitner, die Regierungschefin des Bundeslands Niederösterreich, bedauerte der Verband, wenn "die Befindlichkeit von Betrachtern in irgendeiner Weise" verletzt worden sei. Auch Attersee äußert sich laut "Kurier" in dem Papier: "Kraft, Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der Frauen" würden positiv gezeigt." Das Bild stelle die Sportlerin "in voller Aktion" dar, die Nacktheit schenke ihr "Vertrauen in ihre Umwelt".

In der Alpenrepublik gibt es seit einiger Zeit Enthüllungen über sexuelle Übergriffe im alpinen Skirennsport. Ehemalige Rennfahrerinnen hatten öffentlich gemacht, in der Vergangenheit teils von Trainern belästigt und gar vergewaltigt worden zu sein.

Nicola Werdenigg, die die Debatte angestoßen hatte, kritisierte das Plakat dem "Kurier"-Bericht zufolge als sexistisch. Hinzu komme, dass die Frau in einer Pose gezeigt werde, die sie als "patschertes Skihaserl" erscheinen lasse. "Athletinnen sind nicht verknüpft mit solchen Motiven darstellbar. Ich würde es begrüßen, wenn der Verband das Plakat zurückzieht."