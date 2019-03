Ein Mann aus Baden-Württemberg ist nach einem Sturz beim Skifahren in Österreich gestorben. Der 54-Jährige war bei schlechter Sicht und starkem Wind in Obergurgl in Tirol an einen bei der Präparierung entstandenen Schneewall am Pistenrand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Dabei lösten sich laut Behörden die Ski des Mannes. Er stürzte über den Wulst hinaus und fiel rund hundert Meter über steiles, mit Felsen durchsetztes Gelände. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Andere Skifahrer hatten laut "Tiroler Tageszeitung" zwar sofort einen Notruf abgesetzt, für den Mann sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.

