Offenbach Brand in Seniorenheim - ein Toter, mehrere Verletzte

In den frühen Morgenstunden ist bei einem Brand in einem Offenbacher Seniorenheim ein Mensch gestorben. 24 Menschen wurden bei dem Feuer durch Rauchgase verletzt, zehn von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten wurden demnach mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer war ersten Informationen zufolge gegen 4.00 Uhr morgens im zweiten Obergeschoss des Seniorenheims ausgebrochen. Die Ursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu.

Die Identität des Toten konnte aufgrund der schweren Verbrennungen noch nicht geklärt werden. Polizeiangaben zufolge handelt es sich möglicherweise um den Bewohner eines ausgebrannten Zimmers.

Die Senioren, die im zweiten Obergeschoss des Heims wohnen, wurden vorerst in anderen Gebäudeteilen untergebracht.