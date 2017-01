Großelterncouch Vielen Dank an die Verzieher!

Oma und Opa nerven manchmal bei der Erziehung der Kinder. Trotzdem sind sie ein echter Gewinn für jede Familie. Eine Liebeserklärung.

Letzten Freitag war ich auf einer Beerdigung. Oma Hanni, die Großmutter meiner Frau, war gestorben. Die Trauerfeier fand in einer kleinen Kapelle statt - und es war schön. Nicht es-war-eine-geschmackvolle-Trauerfeier-schön. Es war richtig schön. So schön, wie ich mir so einen Anlass niemals hätte vorstellen können.

Das lag nicht an der Rede der Pastorin, dem Bläserchor oder den Blumenkränzen. Es lag an Jasper, Christoph, Meike, Benjamin und Willem.

Ich saß in der ersten Bank, weil ich ein Lied mit der Gitarre begleiten sollte, in der Reihe hinter mir giggelte Willem. Als ich mich umguckte, sah ich, dass er auf dem Schoß von Ruth saß. Die 92-Jährige war eine der ältesten Freundinnen der Oma. Sie hätte traurig sein können, verzweifelt sogar. Stattdessen alberte sie mit dem fünf Monate alten Baby herum und griente über das ganze Gesicht. Links und rechts von mir saßen Jasper und Benjamin, mein sechsjähriger Neffe und mein vierjähriger Sohn. Sie hatten sich an mich gekuschelt und folgten still der Rede über ihre Uroma. Manchmal stellten sie flüsternd Fragen - zur Anzahl der Kerzen, zur Deko, zum Tod.

So banal ist das Leben manchmal

Lachen Sie mich aus, aber ich musste an "König der Löwen" denken. An Elton Johns Song "Circle of Live". Und ich dachte ganz ernsthaft: Das hier ist wirklich der Kreislauf des Lebens. Genau das hier. Menschen werden Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Alte Menschen sterben, neue Menschen werden geboren. Und ich bin irgendwo mitten drin, nicht so wichtig für die Welt, aber sehr wichtig für die Menschen um mich herum. Geliebt und glücklich. So banal ist das Leben manchmal - und so wunderbar.

Und ich dachte an meine eigene Oma, bei der ich aufgewachsen bin, weil meine Eltern beide arbeiteten, um unser Haus abzubezahlen. Bei ihr habe ich etliche Sommer im Kirschbaum verbracht. Sie hat mich mit ihrer bedingungslosen Zuneigung gelehrt, dass echte Liebe keine Gegenleistung verlangt. Und ich dachte an meine Eltern, die jetzt auch Großeltern waren. Benjamins und Willems Großeltern.

Für meinen Vater und meine Mutter begann mit der Geburt von Benjamin, der mittlerweile vier Jahre alt ist, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Plötzlich hatten sie wieder ein Kind. Und zwar die Luxus-Variante: einen Teilzeitzögling, dem sie alles erlauben dürfen, den sie von Herzen lieben, verwöhnen, verhätscheln dürfen. Und das mit der Erziehung? Das ist halt Aufgabe der Eltern. Und das ist auch gut so.

Grenzen setzen? Kein Problem, machen wir jetzt

Omas und Opas sind häufig ein Thema in den E-Mails, die ich von Leserinnen und Lesern bekomme. Viele schreiben, was für ein Luxus es sei, sie in der Nähe zu haben. Oder wie schade es ist, keine zu haben. Manche schreiben auch, wie ihre Eltern sie mit teuren Geschenken, nervenaufreibenden Erziehungstipps und anderen ungebetenen Ratschlägen in den Wahnsinn treiben. Wir versuchen, die Großeltern nicht allzu sehr zu erziehen. Bei Oma und Opa darf Benjamin alles, was sie erlauben. Und das ist einiges.

Wie schon bei mir, hat meine Mutter auch bei Benjamin noch immer Probleme damit, "nein" zu sagen und Grenzen zu setzen. Grenzen, nach denen ich als Kind und Jugendlicher verzweifelt gesucht habe. Ist heute kein Problem mehr, das erledigen wir ja jetzt. Mein Vater dagegen ist kaum wiederzuerkennen.

Während meiner Jugend haben wir uns über Jahre nur gestritten, wir haben uns entweder angeschrien oder über Wochen nicht miteinander gesprochen. Kurz vor meinem Abitur hat er mich dann aus dem Haus geworfen. Nun ist er ein geduldiger, liebevoller Opa, der stundenlang mit Benjamin auf dem Wohnzimmerteppich herumrobben und Autos oder Lego spielen kann, ohne dass seine Augen an glücklichem Leuchten verlieren würden.

Das hilft auch beim Verzeihen

Meine Kinder haben meinen Blick auf die Welt gleich um mehrere Dimensionen erweitert. Durch Benjamin und Willem darf ich die Welt noch einmal mit den Augen von Kindern sehen und neu kennenlernen. Und dadurch, wie ich als Vater bin und wie mein Vater als Opa ist, verstehe ich seine Rolle damals und meine heute viel besser. Das hilft auch beim Verzeihen.

Ich glaube, auch für meine Eltern ist es tröstlich, dass die Welt sich weiterdreht, dass sie sich langsam aber sicher aus dem Leben zurückziehen können, dass ihre Kinder nun Kinder haben - und diese auch wieder Kinder haben werden.

Im Alltag mit meinen Kindern versuche ich, Job, Familie und Leidenschaften wie Lesen oder Filme sehen unter einen Hut zu kriegen. Und natürlich kommt irgendwas immer zu kurz. Praktisch täglich patze ich im Umgang mit Benjamin und Willem oder habe Momente, in denen ich von ihnen genervt bin.

Die Vorstellung, irgendwann vielleicht selbst Großvater zu sein, macht mich froh und nimmt mir die Angst vor dem Altern. Mir gefällt die Idee, mit den Kindern meiner Kinder eine weitere Chance zu bekommen, das Leben durch ihre Augen zu sehen und von ihnen neu erklärt zu bekommen. Vielleicht werde ich dann ein Vorbild sein oder ein abschreckendes Beispiel, ein Kumpel zum Spielen oder ein zweiter Hafen, wenn der erste grad nicht so gut funktioniert.

Ach ja: Was ich gemacht habe, als mein Vater mich kurz vor dem Abi auf die Straße gesetzt hat? Ich bin zu Oma gezogen!



Liebe Leserinnen und Leser, wie machen sich Ihre Eltern so als Omas und Opas? Ich freue mich auf Ihre Zuschriften!