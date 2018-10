USA Mann befreit festgeklebtes Kätzchen von Straße

Eine besondere Rettungsaktion sorgt derzeit für Schlagzeilen in US-Medien: Ein Mann hat nahe der Stadt Silverton im Bundesstaat Oregon ein Katzenjunges von einer viel befahrenen Straße befreit. Das Tier hatte eine klebrige Substanz an seinen Pfoten, am Nacken und am Schwanz - und konnte deshalb die Straße nicht aus eigener Kraft verlassen.

Da kam Chuck Hawley ins Spiel. Er sah das Kätzchen auf der Straße, wie er dem Sender KPTV sagte. Bei Facebook schrieb er ebenfalls von der Aktion. Demnach sah er mehrere Autos vor sich, die über "etwas Schwarzes" gefahren seien, das in der Mitte der Straße lag. Er habe zunächst gedacht, es sei eine Schachtel gewesen. Dann aber habe er erkannt, dass es ein Kätzchen war, das schrecklich gezittert habe.

Er habe angehalten, den gesamten Verkehr hinter sich zum Stoppen gebracht und das Tier von der Straße befreit.

Laut der Tierärztin Jenny Bate wurde die Katze absichtlich mit dem Kleber überzogen. Sie konnte ihn eigenen Angaben zufolge entfernen. Das Tier werde sich vollständig erholen, sagte sie KPTV.

Es hat inzwischen auch ein neues Zuhause gefunden. Hawley und seine Frau haben es bei sich aufgenommen. Die Katze hat bereits ein eigenes Facebook-Profil mit mehr als 10.000 Fans - und einen Namen: Sticky. Frei übersetzt: Klebrig.

Im Video: Tierretter im Einsatz