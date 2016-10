Hai-Angriff in Oregon "Ich schlug ihm einfach in die Kiemen"

Joseph Tanner kann wieder lachen. Drei Wochen sind vergangen, seit ein Hai den Surfer vor der Küste des US-Bundesstaates Oregon attackierte und ihm das Bein zerbiss. Drei Wochen, drei Operationen. Nun stellte sich der 29-Jährige den Fragen der Presse - und erzählte, wie er dem Raubfisch entkommen konnte.

Er habe auf seinem Surfbrett gelegen, den Unterkörper im Wasser, als plötzlich etwas sein rechtes Bein gepackt und ihn unter Wasser gerissen habe, erzählte Tanner. Sofort habe er gewusst, dass er von einem Hai angegriffen werde. Ob er jetzt sterben müsse, sei sein erster Gedanke gewesen.

Während der Attacke nördlich von Cannon Beach habe er sich daran erinnert, dass man einem Hai auf die Nase schlagen sollte. "Ich öffnete die Augen und da waren Kiemen vor mir. Ich konnte die Nase nicht erreichen und ich konnte die Augen nicht erreichen. Also schlug ich ihm einfach in die Kiemen."

Blutspur zum Strand

Ein Schlag, der ihm wohl das Leben rettete, denn der Hai ließ von ihm ab. Danach sei er auf seinem Brett in Richtung Strand gepaddelt. Seinen Freunden habe er noch Warnungen zugerufen. Knapp 200 Meter legte Tanner so zurück, bevor ihn eine Welle zum Ufer trug.

"Ich paddelte um mein Leben. Das war die beängstigendste Situation, zurück zum Ufer zu kommen und dabei eine Blutspur hinter mir herzuziehen", sagte Tanner. "Ich konnte meine Arme nicht mehr heben und bin einfach vom Brett gerollt. Von überall her kamen Menschen."

Den Helfern gab Tanner dann selbst Anweisungen. Er arbeitet als Krankenpfleger auf der Intensivstation. Unter seiner Aufsicht fertigten die Retter einen Druckverband aus der Leine seines Surfbretts an und schnitten seinen Neoprenanzug auf, um die Behandlung zu beschleunigen. Dann brachte ihn ein Rettungshubschrauber in das Legacy-Emmanuel-Krankenhaus, in dem er selbst arbeitet.

Lektionen für Surfer

"Ich erinnere mich, dass ich in die Notaufnahme kam und zwei meiner Kollegen links und rechts von mir standen. Sie sahen aus wie Engel", sagte Tanner. Die Bissspuren, die Tanner davon trug, ziehen sich über eine Länge von 60 Zentimetern über sein Bein. Experten hätten ihm anhand der Verletzungen gesagt, es habe sich wohl um einen Weißen Hai gehandelt.

Wenn es nach Tanner geht, sollen aus seiner Erfahrung auch andere lernen. Alle Surfer sollten ihre Blutgruppe kennen und wissen, wie man einen Druckverband anfertige. "Ich trug den dicksten Neoprenanzug, den man kaufen kann", fügte er hinzu. "Der hat mir anscheinend das Leben gerettet."