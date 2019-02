Unglück in Niedersachsen Niesattacke am Steuer - Frau rast in Wohnzimmer

Eine Autofahrerin ist in Osnabrück durch ein Fenster in ein Wohnzimmer eines Mehrfamilienhauses gekracht. Den Polizeiangaben zufolge war eine Niesattacke der Grund. Dabei verlor die 63-Jährige gegen 1 Uhr nachts die Kontrolle über ihr Auto, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Frau fuhr durch einen Vorgarten und krachte in das Haus.

Sie und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Bewohner des Hauses sollen zum Zeitpunkt des Unfalls im Obergeschoss geschlafen haben. Die Feuerwehr musste das Mauerwerk abstützen, nachdem das Auto aus dem Gebäude gezogen wurde. Ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, ist unklar.