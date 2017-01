Es ist ein Fahndungsaufruf, wie man ihn nicht alle Tage erlebt - die Polizei Osnabrück meldete auf Facebook: "Kleiner roter 'Falschparker' gefunden." Und postete gleich noch ein Bild des Flitzers dazu, den die Beamten für die Fotoaufnahme kurzerhand auf das Dach eines eigenen Wagens gestellt hatten.

Bei dem gefundenen Gefährt handelt es sich offenbar um ein Rutschauto der Marke "Bobby Car". In dem humorigen Post schreiben die Beamten:

"Vor den Schranken der Polizeidienststelle an der Augustenburger Straße in Osnabrück ist es am 30.12.2016 zu einem Parkverstoß gekommen.

Das Fahrzeug gehört nicht zu unserem Fuhrpark, auch wenn wir hier gerne einen schnellen roten Flitzer hätten.

Falls jemand sein 1-PamperS-starkes Fahrzeug vermisst, kann sich der / die rechtmäßige Besitzer/-in gerne telefonisch bei uns melden: 0541-327-2415."

Bislang ist die Fahndungsmaßnahme noch erfolglos gewesen. "Wir suchen immer noch nach dem Fahrer", sagte ein Sprecher der Polizei SPIEGEL ONLINE.