Ostallgäu 20 Menschen bei Unfall mit zwei Pferdekutschen schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag: Offenbar waren zwei Kutschgespanne hintereinander auf Schnee in der Ferienregion in Pfronten im bayerischen Allgäu unterwegs, jeweils mit zehn Urlaubsgästen an Bord.

Laut Polizei war die erste Kutsche gerade an einem Bahnübergang zum Stehen gekommen, während sich die zweite Kutsche von hinten näherte. Die Pferde der hinteren Kutsche seien dann plötzlich wegen eines Geräuschs durchgegangen, so dass die hintere Kutsche auf das Gespann davor prallte. Die Kutschen seien umgekippt.

Bei dem schweren Unfall wurden 20 Menschen verletzt. Eine 47-jährige Kutscherin und ein 50 Jahre alter Fahrgast seien schwer verletzt worden, die übrigen 18 Insassen, darunter viele Kinder, hätten mittelschwere Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Ein Schwerverletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Polizei in Pfronten der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Pferde seien unverletzt geblieben.

Der Unfall löste einen Großeinsatz in der Region aus. 30 Sanitäter und 5 Notärzte kümmerten sich um die Verletzten. Die Bahnstrecke zwischen Pfronten und Kempten war vorübergehend gesperrt. Drei Rettungshubschrauber, darunter einer aus Österreich, waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.